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Сегодня, 13:48

«Тюмень» — «Сокол»: видеообзор матча

Виктория Кравченко
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«Тюмень» дома обыграла «Сокол» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Видеообзор встречи был опубликован на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

Беспроигрышная серия «Тюмени» в ФНЛ длится 9 игр — 5 побед и 4 ничьих. Клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата с 32 очками. «Сокол» — на 14-м месте с 19 очками.

ФК Сокол (Саратов)
ФК Тюмень
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
2
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
3
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
4
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
5
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
17
 Ленинградец 17 3 5 9 12-21 14
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 2 : 0
5.11 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 1 : 0
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 1 : 3
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 1 : 0
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 0 : 1
6.11 15:00
Акрон – Енисей
 - : -
6.11 16:00
Шинник – Алания
 - : -
6.11 17:00
Торпедо – Волгарь
 - : -
6.11 18:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 11 1 1
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