«Тюмень» — «Сокол»: видеообзор матча
«Тюмень» дома обыграла «Сокол» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
Видеообзор встречи был опубликован на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.
Беспроигрышная серия «Тюмени» в ФНЛ длится 9 игр — 5 побед и 4 ничьих. Клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата с 32 очками. «Сокол» — на 14-м месте с 19 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|17
|9
|5
|3
|24-13
|32
|
2
|Динамо Мх
|17
|9
|4
|4
|16-7
|31
|
3
|Химки
|17
|9
|4
|4
|24-17
|31
|
4
|Акрон
|16
|9
|3
|4
|21-10
|30
|
5
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
6
|Арсенал
|17
|6
|8
|3
|19-15
|26
|
7
|Торпедо
|16
|6
|4
|6
|16-16
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|4
|6
|18-18
|22
|
9
|Енисей
|16
|6
|3
|7
|24-21
|21
|
10
|Шинник
|16
|6
|3
|7
|19-24
|21
|
11
|Родина
|17
|5
|6
|6
|23-18
|21
|
12
|КАМАЗ
|16
|5
|5
|6
|15-15
|20
|
13
|Нефтехимик
|17
|5
|4
|8
|14-20
|19
|
14
|Сокол
|17
|5
|4
|8
|17-29
|19
|
15
|Черноморец
|17
|3
|9
|5
|17-20
|18
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|13-21
|16
|
17
|Ленинградец
|17
|3
|5
|9
|12-21
|14
|
18
|Волгарь
|16
|2
|6
|8
|12-24
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.11
|11:30
|
Тюмень – Сокол
|2 : 0
|5.11
|16:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|1 : 0
|5.11
|16:00
|
Черноморец – Химки
|1 : 3
|5.11
|18:00
|
Арсенал – Родина
|1 : 0
|5.11
|18:00
|
Ленинградец – Кубань
|0 : 1
|6.11
|15:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|6.11
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|6.11
|17:00
|
Торпедо – Волгарь
|- : -
|6.11
|18:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|11
|1
|1
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