«Тюмень» — «Сокол»: видеообзор матча

«Тюмень» дома обыграла «Сокол» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Видеообзор встречи был опубликован на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

Беспроигрышная серия «Тюмени» в ФНЛ длится 9 игр — 5 побед и 4 ничьих. Клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата с 32 очками. «Сокол» — на 14-м месте с 19 очками.