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Сегодня, 10:30

«Тюмень» — «Сокол»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Матч «Тюмень» — «Сокол» пройдет 5 ноября в 11:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Тюмень».
Фото ФК «Тюмень»

«Тюмень» на своем поле сыграет против «Сокола» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени. Начало — в 11:30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Тюмень» — «Сокол» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги, а также на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
05 нояб, 11:30. Геолог (Тюмень)
Тюмень
Сокол

«Тюмень» набрала 29 очков и идет на 2-м месте в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Сокола» 19 очков и 14-я строчка.

Узнать расписание трансляций 17-го тура Мелбет-Первой лиги можно в разделе «Календарь».

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Сокол (Саратов)
ФК Тюмень
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Руководство «Торпедо» контактировало с Зыряновым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
2
 Тюмень 16 8 5 3 22-13 29
3
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
4
 Динамо Мх 16 8 4 4 15-7 28
5
 Химки 16 8 4 4 21-16 28
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 16 5 6 5 23-17 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 16 5 4 7 14-19 19
14
 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
15
 Черноморец 16 3 9 4 16-17 18
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 16 3 4 9 12-21 13
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 - : -
5.11 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 - : -
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 - : -
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 - : -
6.11 15:00
Акрон – Енисей
 - : -
6.11 16:00
Шинник – Алания
 - : -
6.11 17:00
Торпедо – Волгарь
 - : -
6.11 18:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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