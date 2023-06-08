Тренер «Алании» Ледяхов считает, что стадион во Владикавказе будет готов уже к Новому году

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, что останется во владикавказской команде и прокомментировал ход строительства в столице Северной Осетии.

«У меня контракт с «Аланией», поэтому я остаюсь. Уже 18 июня начинаем работать. Думаю, что стадион будет готов уже к Новому году. Поэтому мы будем бороться за высокие места. Мы рядом тренируемся. Все знали. Видно, что там еще очень много работ. Примерно на полгода точно. Сильно расстроились, что в этом году не получилось выйти в премьер-лигу? Конечно. Надежда была до последнего. Руководство подавало апелляцию, были разговоры на высоком уровне. Мы уже были на 3-м месте, и нам ничего не было нужно, но играли и ждали до последнего, что нам разрешат играть в стыках. Тяжело ли тренироваться во Владикавказе, а играть в Грозном? Нет, на автобусе 1,5 часа. Хороший автобус, хорошая дорога, хорошая гостиница в Грозном возле стадиона. С логистикой никаких проблем не было. И наши болельщики туда приезжали. Никаких проблем не возникало», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне «Алания» заняла 3-е место в Первой лиге, но не получила необходимой лицензии для участия в стыковых матчах за право играть в РПЛ. Во Владикавказе еще идет строительство стадиона. Он не будет готов к новому сезону.Владикавказский клуб подавал апелляцию на решение РФС, но получил отказ.