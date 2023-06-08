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Сегодня, 15:38

Тренер «Алании» Ледяхов считает, что стадион во Владикавказе будет готов уже к Новому году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, что останется во владикавказской команде и прокомментировал ход строительства в столице Северной Осетии.

«У меня контракт с «Аланией», поэтому я остаюсь. Уже 18 июня начинаем работать. Думаю, что стадион будет готов уже к Новому году. Поэтому мы будем бороться за высокие места. Мы рядом тренируемся. Все знали. Видно, что там еще очень много работ. Примерно на полгода точно. Сильно расстроились, что в этом году не получилось выйти в премьер-лигу? Конечно. Надежда была до последнего. Руководство подавало апелляцию, были разговоры на высоком уровне. Мы уже были на 3-м месте, и нам ничего не было нужно, но играли и ждали до последнего, что нам разрешат играть в стыках. Тяжело ли тренироваться во Владикавказе, а играть в Грозном? Нет, на автобусе 1,5 часа. Хороший автобус, хорошая дорога, хорошая гостиница в Грозном возле стадиона. С логистикой никаких проблем не было. И наши болельщики туда приезжали. Никаких проблем не возникало», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне «Алания» заняла 3-е место в Первой лиге, но не получила необходимой лицензии для участия в стыковых матчах за право играть в РПЛ. Во Владикавказе еще идет строительство стадиона. Он не будет готов к новому сезону.Владикавказский клуб подавал апелляцию на решение РФС, но получил отказ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-alanii-ledyahov-dumayu-chto-stadion-vo-vladikavkaze-budet-gotov-uzhe-k-novomu-godu/
Игорь Ледяхов
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
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Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

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Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

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