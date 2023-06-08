Эркинов рад, что Клотет остался в «Торпедо»

Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов поделился мнением о главном тренере автозаводцев Жозепе Клотете.

«На мой взгляд, кто бы ни был главным тренером, футболисты должны выполнять требования специалиста. Что касается Клотета, то лично я рад, что он остался в «Торпедо». Нам понятны его требования, будем стараться улучшать игру и добиваться результатов в следующем сезоне», — приводит слова Эркинова «РБ Спорт».

Московское «Торпедо» заняло 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 30 матчах. Автозаводцы одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 23 поражения. Сезон-2023/2024 команда проведет в Первой лиге.

Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. Под его руководством автозаводцы потерпели 9 поражений и одержали 1 победу в 10 матчах РПЛ.