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Сегодня, 16:06

Эркинов рад, что Клотет остался в «Торпедо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Хожимат Эркинов поделился мнением о главном тренере автозаводцев Жозепе Клотете.

«На мой взгляд, кто бы ни был главным тренером, футболисты должны выполнять требования специалиста. Что касается Клотета, то лично я рад, что он остался в «Торпедо». Нам понятны его требования, будем стараться улучшать игру и добиваться результатов в следующем сезоне», — приводит слова Эркинова «РБ Спорт».

Московское «Торпедо» заняло 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 30 матчах. Автозаводцы одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 23 поражения. Сезон-2023/2024 команда проведет в Первой лиге.

Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. Под его руководством автозаводцы потерпели 9 поражений и одержали 1 победу в 10 матчах РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hozhimat-e-rkinov-rad-chto-klotet-ostalsya-v-torpedo/
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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Тренер «Алании» Ледяхов считает, что стадион во Владикавказе будет готов уже к Новому году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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