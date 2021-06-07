«Торпедо» вышло из отпуска и приступило к подготовке к сезону-2021/22

«Торпедо» приступило к подготовке к новому сезону, сообщает официальный сайт ФНЛ.

Команда будет тренироваться 5 по 12 и с 15 по 23 июня.

Голкипер Виталий Ботнарь присоединится к команде 8 июня после сборов и товарищеских матчей в составе молодежной сборной России.

В минувшем сезоне ФНЛ «Торпедо» заняло 6-е место в турнирной таблице.