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«Торпедо» вышло из отпуска и приступило к подготовке к сезону-2021/22

12:04
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«Торпедо» приступило к подготовке к новому сезону, сообщает официальный сайт ФНЛ.

Команда будет тренироваться 5 по 12 и с 15 по 23 июня.

Голкипер Виталий Ботнарь присоединится к команде 8 июня после сборов и товарищеских матчей в составе молодежной сборной России.

В минувшем сезоне ФНЛ «Торпедо» заняло 6-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

http://1fnl.ru/

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