«Торпедо» вышло из отпуска и приступило к подготовке к сезону-2021/22
12:04
«Торпедо» приступило к подготовке к новому сезону, сообщает официальный сайт ФНЛ.
Команда будет тренироваться 5 по 12 и с 15 по 23 июня.
Голкипер Виталий Ботнарь присоединится к команде 8 июня после сборов и товарищеских матчей в составе молодежной сборной России.
В минувшем сезоне ФНЛ «Торпедо» заняло 6-е место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
Читайте также
2
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю