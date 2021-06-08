Помазан стал игроком «Чайки»
10:48
«Чайка» подписала двухлетний контракт с голкипером Евгением Помазаном, информирует сайт клуба.
32-летний вратарь ранее выступал за минское «Динамо». В белорусский клуб он перешел в июле 2020 года из «Балтики». За «Динамо» он провел 22 матча.
Помазан также был игроком ЦСКА, «Урала», «Анжи» и «Кубани».
В 2006 году в составе сборной России он выиграл юношеский чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.
Дополнительная информация:
https://www.fc-chayka.ru/article.asp?id=Evgenij-Pomazan-%E2%80%93-igrok-Chajki-3891
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