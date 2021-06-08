Помазан стал игроком «Чайки»

«Чайка» подписала двухлетний контракт с голкипером Евгением Помазаном, информирует сайт клуба.

32-летний вратарь ранее выступал за минское «Динамо». В белорусский клуб он перешел в июле 2020 года из «Балтики». За «Динамо» он провел 22 матча.

Помазан также был игроком ЦСКА, «Урала», «Анжи» и «Кубани».

В 2006 году в составе сборной России он выиграл юношеский чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира.