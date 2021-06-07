Полузащитник Алейник покинул «Ротор»
11:05
Полузащитник «Ротора» Олег Алейник стал игроком «Чайки». У футболиста истек срок контракта с волгоградским клубом.
«Счастлив, что был частью клуба, в котором провел невероятные два сезона. В Волгограде великолепные болельщики. У команды были и взлеты, и падения, но мы всегда чувствовали поддержку трибун «Волгоград Арены», — цитирует Алейника «Волгоградская правда».
В прошлом розыгрыше хавбек дебютировал в РПЛ и отыграл за команду 23 матча.
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