Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

11 марта, 17:30

«Торпедо» — «Тюмень»: смотреть трансляцию матча ФНЛ в прямом эфире

Трансляция игры «Торпедо» — «Тюмень» на «Матч Премьер» начнется в 19.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов.
Олег Кононов.
Фото ФК «Торпедо»

Московское «Торпедо» дома в «Лужниках» примет «Тюмень» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги 11 марта. Поединок в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Торпедо» — «Тюмень» можно будет по подписке на телеканале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 19.25 мск. Следите за ключевыми событиями встречи с помощью матч-центра «СЭ».

«Торпедо» главного тренера Олега Кононова занимает десятое место в турнирной таблице первой лиги с 27 очками после 21 тура. «Тюмень» под руководством Игоря Меньщикова идет на пятой строчке с 35 баллами после 21 матча.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Тюмень
0
Читайте также
В возрасте 89 лет умер народный артист РФ Александр Ширвиндт
42-летняя американка пробежала 900 километров за шесть дней
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Алания» — «Сокол»: видеообзор матча ФНЛ

Президент «Торпедо»: «Ждем, что после «Спартака» поле в «Лужниках» будет удовлетворительным»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 22 12 6 4 35-20 42
2
 Динамо Мх 22 12 4 6 23-11 40
3
 Арсенал 22 10 9 3 28-15 39
4
 Акрон 22 11 5 6 30-19 38
5
 Тюмень 22 10 6 6 28-20 36
6
 Родина 22 9 7 6 34-20 34
7
 Алания 22 8 9 5 24-25 33
8
 Нефтехимик 22 8 6 8 20-20 30
9
 Торпедо 22 7 7 8 19-21 28
10
 Енисей 22 8 3 11 33-32 27
11
 Шинник 22 7 6 9 27-35 27
12
 КАМАЗ 22 6 8 8 19-22 26
13
 СКА-Хаб. 22 6 7 9 20-26 25
14
 Ленинградец 22 6 6 10 16-24 24
15
 Сокол 22 6 6 10 19-35 24
16
 Кубань 22 5 6 11 17-28 21
17
 Черноморец 22 4 9 9 20-28 21
18
 Волгарь 22 4 8 10 18-29 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.03 15:00
Черноморец – Шинник
 - : -
18.03 15:00
Ленинградец – Енисей
 - : -
18.03 17:00
Химки – Нефтехимик
 - : -
18.03 17:00
Тюмень – Алания
 - : -
18.03 17:30
Акрон – Сокол
 - : -
18.03 18:00
СКА-Хаб. – Торпедо
 - : -
18.03 18:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
18.03 19:30
Родина – Кубань
 - : -
18.03 19:30
КАМАЗ – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 17 1 4
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 15 1 3
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 20 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости