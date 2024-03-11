Московское «Торпедо» дома в «Лужниках» примет «Тюмень» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги 11 марта. Поединок в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Торпедо» — «Тюмень» можно будет по подписке на телеканале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 19.25 мск. Следите за ключевыми событиями встречи с помощью матч-центра «СЭ».

«Торпедо» главного тренера Олега Кононова занимает десятое место в турнирной таблице первой лиги с 27 очками после 21 тура. «Тюмень» под руководством Игоря Меньщикова идет на пятой строчке с 35 баллами после 21 матча.

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