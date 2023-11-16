«Торпедо» пригласило на тренировку юного болельщика, который расплакался из-за поражения команды от «Волгаря»

«Торпедо» пригласило на свою тренировку юного болельщика, который расплакался из-за поражения команды от «Волгаря» (0:3) в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги.

Мальчика зовут Коля Петраков. После поражение команды он расплакался на трибуне.

Игроки «Торпедо» подарили мальчику футболку и пообещали больше его не расстраивать.

Московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 23 очка в 18 матчах. 20 ноября «Торпедо» сыграет дома с «Родиной».