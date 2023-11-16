В КАМАЗе готовы отпустить защитника Пальцева на просмотр в команду РПЛ
Генеральный директор КАМАЗа Иван Клипов рассказал об интересе других команд к защитнику Валентину Пальцеву.
«Официальных бумаг по Валентину в клуб не поступало, пока это все кулуарная информация. Поступит — будем рассматривать. Знаю, что Пальцев есть и в шорт-листах клубов первой лиги, ставящих задачу выхода, у того же «Торпедо». И не только он один интересен, еще 3-4 наших игрока. Сейчас надо доиграть осеннюю часть без травм, чтобы все четко, а там будет видно», — некоторые так делают», — цитирует Клипова Metaratings.ru.
Он также допустил отъезд футболиста на просмотр в клуб РПЛ.
«РПЛ, которая заканчивает позже, теоретически может позвать Пальцева на 15 дней уже в этом году, чтобы посмотреть и познакомиться. Почему не отпустить, если будет официальный запрос? Но здесь все зависит от другого клуба, а также от самого Пальцева. Он парень своеобразный, со своим «я», со стержнем», — добавил гендиректор.
Ранее появилась информация, что Пальцевым интересуются «Факел», «Ростов» и «Рубин». В текущем сезоне 22-летний защитник провел 17 матчей в Мелбет-Первой лиге и отметился 2 голами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тюмень
|18
|10
|5
|3
|27-13
|35
|
2
|Акрон
|18
|10
|4
|4
|26-13
|34
|
3
|Динамо Мх
|18
|10
|4
|4
|18-7
|34
|
4
|Химки
|18
|9
|5
|4
|26-19
|32
|
5
|Алания
|18
|8
|7
|3
|22-17
|31
|
6
|Арсенал
|18
|7
|8
|3
|22-15
|29
|
7
|Енисей
|18
|7
|3
|8
|29-25
|24
|
8
|Родина
|18
|6
|6
|6
|27-18
|24
|
9
|КАМАЗ
|18
|6
|6
|6
|17-16
|24
|
10
|Торпедо
|18
|6
|5
|7
|16-19
|23
|
11
|СКА-Хаб.
|18
|6
|4
|8
|18-21
|22
|
12
|Шинник
|18
|6
|4
|8
|23-31
|22
|
13
|Нефтехимик
|18
|5
|5
|8
|14-20
|20
|
14
|Сокол
|18
|5
|4
|9
|17-32
|19
|
15
|Черноморец
|18
|3
|9
|6
|17-24
|18
|
16
|Ленинградец
|18
|4
|5
|9
|14-22
|17
|
17
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|13-24
|16
|
18
|Волгарь
|18
|3
|6
|9
|16-26
|15
|18.11
|14:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|18.11
|15:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|18.11
|16:00
|
Динамо Мх – Тюмень
|- : -
|19.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|19.11
|15:30
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|19.11
|17:00
|
Нефтехимик – Сокол
|- : -
|19.11
|17:00
|
Черноморец – Ленинградец
|- : -
|20.11
|17:00
|
Алания – Химки
|- : -
|20.11
|19:30
|
Торпедо – Родина
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|11
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|9
|П
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Никита Глушков
Енисей
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|15
|1
|2