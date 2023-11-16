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Сегодня, 18:51

В КАМАЗе готовы отпустить защитника Пальцева на просмотр в команду РПЛ

Алина Савинова
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Генеральный директор КАМАЗа Иван Клипов рассказал об интересе других команд к защитнику Валентину Пальцеву.

«Официальных бумаг по Валентину в клуб не поступало, пока это все кулуарная информация. Поступит — будем рассматривать. Знаю, что Пальцев есть и в шорт-листах клубов первой лиги, ставящих задачу выхода, у того же «Торпедо». И не только он один интересен, еще 3-4 наших игрока. Сейчас надо доиграть осеннюю часть без травм, чтобы все четко, а там будет видно», — некоторые так делают», — цитирует Клипова Metaratings.ru.

Он также допустил отъезд футболиста на просмотр в клуб РПЛ.

«РПЛ, которая заканчивает позже, теоретически может позвать Пальцева на 15 дней уже в этом году, чтобы посмотреть и познакомиться. Почему не отпустить, если будет официальный запрос? Но здесь все зависит от другого клуба, а также от самого Пальцева. Он парень своеобразный, со своим «я», со стержнем», — добавил гендиректор.

Ранее появилась информация, что Пальцевым интересуются «Факел», «Ростов» и «Рубин». В текущем сезоне 22-летний защитник провел 17 матчей в Мелбет-Первой лиге и отметился 2 голами.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-kamaze-gotovy-otpustit-zashitnika-palceva-na-prosmotr-v-klub-rpl-306203/
Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 18 10 5 3 27-13 35
2
 Акрон 18 10 4 4 26-13 34
3
 Динамо Мх 18 10 4 4 18-7 34
4
 Химки 18 9 5 4 26-19 32
5
 Алания 18 8 7 3 22-17 31
6
 Арсенал 18 7 8 3 22-15 29
7
 Енисей 18 7 3 8 29-25 24
8
 Родина 18 6 6 6 27-18 24
9
 КАМАЗ 18 6 6 6 17-16 24
10
 Торпедо 18 6 5 7 16-19 23
11
 СКА-Хаб. 18 6 4 8 18-21 22
12
 Шинник 18 6 4 8 23-31 22
13
 Нефтехимик 18 5 5 8 14-20 20
14
 Сокол 18 5 4 9 17-32 19
15
 Черноморец 18 3 9 6 17-24 18
16
 Ленинградец 18 4 5 9 14-22 17
17
 Кубань 18 4 4 10 13-24 16
18
 Волгарь 18 3 6 9 16-26 15
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Шинник – КАМАЗ
 - : -
18.11 15:00
Акрон – Волгарь
 - : -
18.11 16:00
Динамо Мх – Тюмень
 - : -
19.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
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Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – Сокол
 - : -
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Черноморец – Ленинградец
 - : -
20.11 17:00
Алания – Химки
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