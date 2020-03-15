«Торпедо» потеряло очки шестой раз подрял и опустилось уже на четвертое место

«Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком» в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0. Московский клуб не выигрывает уже шесть игр подряд и по итогам тура опустился на четвертое место в таблице. «Текстильщик» идет в зоне вылета на 18-м месте.

В другой встрече «Факел» с минимальным счетом одолел «Луч» и ушел с последней строчки.

Еще в одном матче «Балтика» взяла верх над «Армавиром» (2:0) и поднялась на шестое место.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

27-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Торпедо» (Москва) — 0:0

«Текстильщик»: Смирнов, Обивалин, Фомин, Морозов, Солодков, Сысуев, Маричев (Щаницин, 78), Сидоров (А.Радченко, 80), Батов (Юрченко, 72), Горюшкин, Аппаев.

«Торпедо»: Ботнарь, Шустиков, Шоркин, Кичин, Гордюшенко (Галоян, 46), Рязанцев (Лях, 70), Нетфуллин, Магаль (Самсонов, 81), Адаев, Сергеев (Лебеденко, 62), Руденко.

Предупреждения: Кичин, 60. Сысуев, 76. Шоркин, 84. Лях, 90+1. Лебеденко, 90+2.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

15 марта. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Балтика» (Калининград) — «Армавир» — 2:0 (2:0)

Голы: Маркин, 6 — с пенальти (1:0). Маркин, 23 (2:0).

«Балтика»: Латышонок, Тишкин, Наилсон, Кузьмин (Глушков, 71), Чочиев (Шаваев, 73), Альшин, Кашчелан, Дудиев (Маклаков, 62), Макарчук, Казаев, Маркин.

«Армавир»: Матюша, Тен, Эммерсон, Васильев, Кутин, Безлихотнов (Клопков, 65), Джумаев (Рзаев, 79), Замалиев (Поляков, 46), Горбунов, Думбья, Калмыков (Гурфов, 46).

Предупреждения: Кузьмин, 43. Замалиев, 44. Поляков, 51. Кашчелан, 51. Тишкин, 61. Маркин, 68. Альшин, 77. Васильев, 89.

Судья: Кукуляк (Калуга).

15 марта. Калининград. Стадион «Балтика».

«Факел» (Воронеж) — «Луч» (Владивосток) — 1:0 (0:0)

Гол: Дашаев, 65.

«Факел»: Саутин, Брызгалов, Красильниченко, Дашаев, Евсеев, Мазуров (Пухов, 70), Мастерной, Коробов (Хайманов, 90+3), Рябокобыленко (Дмитриев, 40), Яковлев (Петрусев, 76), Григорьев.

«Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, Калугин, Белунов (Руденко, 75), Кротов, Саламатов, Акопян (Васильев, 85), С.Пономаренко, Гордиенко, Кутьин.

Предупреждения: Насадюк, 7. Мастерной, 45+2. Брызгалов, 57.

Судья: Матюнин (Москва).

15 марта. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».