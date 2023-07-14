«Торпедо» подписало контракт с белорусским защитником Шевченко

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Московское «Торпедо» подписало контракт с защитником солигорского «Шахтера» Глебом Шевченко.

Соглашение 24-летнего игрока сборной Белоруссии рассчитано на три года.

Шевченко является двукратным чемпионом Белоруссии и двукратным обладателем Суперкубка страны.

В сезоне-2022/23 защитник провел 17 матчей и сделал 2 результативные передачи.