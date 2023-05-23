Источник: «Торпедо» допущено к участию в первой лиге, но получило бан на покупку игроков

«Торпедо» получило лицензию РФС-2, которая позволяет выступать в первой лиге в следующем сезоне, но в отношении автозаводцев введены обеспечительные меры, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клуб получил бан на покупку новичков. «Торпедо» имеет большую кредиторскую задолженность, которую предстоит погасить следующей зимой. За клубом установлен контроль на расходы за счет поступлений средств от РФС и футбольных лиг.

«Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ после поражения от ЦСКА (0:3) в 27-м туре. Черно-белые с 13 очками занимают последнее место в турнирной таблице.