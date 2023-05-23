Источник: «Торпедо» допущено к участию в первой лиге, но получило бан на покупку игроков
«Торпедо» получило лицензию РФС-2, которая позволяет выступать в первой лиге в следующем сезоне, но в отношении автозаводцев введены обеспечительные меры, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, клуб получил бан на покупку новичков. «Торпедо» имеет большую кредиторскую задолженность, которую предстоит погасить следующей зимой. За клубом установлен контроль на расходы за счет поступлений средств от РФС и футбольных лиг.
«Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в РПЛ после поражения от ЦСКА (0:3) в 27-м туре. Черно-белые с 13 очками занимают последнее место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|32
|18
|11
|3
|51-27
|65
|
2
|Балтика
|32
|17
|13
|2
|53-26
|64
|
3
|Алания
|32
|15
|11
|6
|51-33
|56
|
4
|Енисей
|32
|12
|14
|6
|41-35
|50
|
5
|Родина
|32
|12
|10
|10
|41-38
|46
|
6
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
7
|Волгарь
|32
|11
|11
|10
|37-34
|44
|
8
|Шинник
|32
|12
|7
|13
|35-37
|43
|
9
|Арсенал
|32
|11
|8
|13
|37-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|32
|10
|11
|11
|44-38
|41
|
11
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
12
|Нефтехимик
|32
|10
|11
|11
|30-33
|41
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Кубань
|32
|8
|10
|14
|34-38
|34
|
15
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
16
|Уфа
|32
|8
|8
|16
|34-42
|32
|
17
|Волга
|32
|6
|11
|15
|23-40
|29
|
18
|Краснодар-2
|32
|6
|7
|19
|25-54
|25
|26.05
|18:00
|
Алания – Балтика
|- : -
|27.05
|00:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|27.05
|00:00
|
Велес – Акрон
|- : -
|27.05
|00:00
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|27.05
|00:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|27.05
|00:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|27.05
|00:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|- : -
|27.05
|00:00
|
Волга – Родина
|- : -
|27.05
|00:00
|
Волгарь – Краснодар-2
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11