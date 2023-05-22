В «Рубине» заявили, что Рахимов останется главным тренером после выхода команды в РПЛ

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов ответил на вопрос «СЭ» о будущем главного тренера казанской команды Рашида Рахимова.

— Останется ли Рахимов в клубе?

— Конечно! Не рассматриваем вариант с заменой. Главный тренер сделал большое дело.

Рахимов возглавил казанский клуб в апреле, сменив на посту Юрия Уткульбаева. На данный момент «Рубин» занимает 1-е место в турнирной таблице первой лиги, имея в своем активе 65 очков. Команда обеспечила себе выход в РПЛ.