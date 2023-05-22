В «Рубине» заявили, что Рахимов останется главным тренером после выхода команды в РПЛ
Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов ответил на вопрос «СЭ» о будущем главного тренера казанской команды Рашида Рахимова.
— Останется ли Рахимов в клубе?
— Конечно! Не рассматриваем вариант с заменой. Главный тренер сделал большое дело.
Рахимов возглавил казанский клуб в апреле, сменив на посту Юрия Уткульбаева. На данный момент «Рубин» занимает 1-е место в турнирной таблице первой лиги, имея в своем активе 65 очков. Команда обеспечила себе выход в РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|32
|18
|11
|3
|51-27
|65
|
2
|Балтика
|32
|17
|13
|2
|53-26
|64
|
3
|Алания
|32
|15
|11
|6
|51-33
|56
|
4
|Енисей
|32
|12
|14
|6
|41-35
|50
|
5
|Родина
|32
|12
|10
|10
|41-38
|46
|
6
|Динамо Мх
|32
|12
|10
|10
|24-25
|46
|
7
|Волгарь
|32
|11
|11
|10
|37-34
|44
|
8
|Шинник
|32
|12
|7
|13
|35-37
|43
|
9
|Арсенал
|32
|11
|8
|13
|37-39
|41
|
10
|СКА-Хаб.
|32
|10
|11
|11
|44-38
|41
|
11
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|34-34
|41
|
12
|Нефтехимик
|32
|10
|11
|11
|30-33
|41
|
13
|Акрон
|32
|8
|16
|8
|32-35
|40
|
14
|Кубань
|32
|8
|10
|14
|34-38
|34
|
15
|Велес
|32
|9
|6
|17
|33-51
|33
|
16
|Уфа
|32
|8
|8
|16
|34-42
|32
|
17
|Волга
|32
|6
|11
|15
|23-40
|29
|
18
|Краснодар-2
|32
|6
|7
|19
|25-54
|25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.05
|18:00
|
Алания – Балтика
|- : -
|27.05
|00:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|- : -
|27.05
|00:00
|
Велес – Акрон
|- : -
|27.05
|00:00
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|27.05
|00:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|27.05
|00:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|27.05
|00:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|- : -
|27.05
|00:00
|
Волга – Родина
|- : -
|27.05
|00:00
|
Волгарь – Краснодар-2
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|29
|1
|11
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