«Томь» задолжала зарплату своим сотрудникам на сумму около 27,5 миллиона рублей

Руководство «Томи» задолжало зарплату своим сотрудникам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета региона.

«Проверкой установлено, что с мая по август 2022 года лицом, фактически выполняющим организационно-распорядительные функции в ООО «ФК «Томь», свыше трех месяцев частично не выплачивалась заработная плата работникам футбольного клуба. Общая сумма задолженности по зарплате составила около 27,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы».