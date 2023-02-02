Тарханов заявил, что Павлюченко нужно хорошо подготовиться перед матчем Кубка России

Российский специалист Александр Тарханов поделился мнением о заявлении экс-форварда сборной России Романа Павлюченко возобновить карьеру.

«Может не получиться забить, потому что «Ахмат» может не допустить этого. Надо хорошо подготовиться, осталось мало времени», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Он хочет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.