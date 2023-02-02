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Тарханов заявил, что Павлюченко нужно хорошо подготовиться перед матчем Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский специалист Александр Тарханов поделился мнением о заявлении экс-форварда сборной России Романа Павлюченко возобновить карьеру.

«Может не получиться забить, потому что «Ахмат» может не допустить этого. Надо хорошо подготовиться, осталось мало времени», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Он хочет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10619132-tarhanov-usomnilsya-v-uspehe-pavlyuchenko-kotoryj-mozhet-sygrat-za-ufu-v-kubke-rossii.html
Роман Павлюченко
Футбол
Кубок России
ФК Уфа
Александр Тарханов
0
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
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5.03 00:00
Уфа – Велес
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КАМАЗ – Волга
 - : -
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Кубань – Рубин
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