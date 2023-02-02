Тарханов заявил, что Павлюченко нужно хорошо подготовиться перед матчем Кубка России
Российский специалист Александр Тарханов поделился мнением о заявлении экс-форварда сборной России Романа Павлюченко возобновить карьеру.
«Может не получиться забить, потому что «Ахмат» может не допустить этого. Надо хорошо подготовиться, осталось мало времени», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.
Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Он хочет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.
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|38
|
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|10
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|3
|35-22
|37
|
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|
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|9
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|33
|
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|
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|
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|
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|
13
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|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
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30 тур
31 тур
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34 тур
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
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|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
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|1
|2
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|1
|1
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Младен Кашчелан
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