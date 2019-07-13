"Томь" победила "Армавир"

"Томь" в домашнем матче 2-го тура первого дивизиона победила "Армавир" со счетом 2:0.
Олимп – ФНЛ
2-й тур
"Томь" (Томск) – "Армавир" – 2:0 (1:0)
Голы: Киреенко, 20 (1:0). Эдиев, 72 (2:0).
"Томь" (Томск): Вавилин, Мануйлов, Шумских, Пенчиков, Эдиев, Казанков (Плетнев, 67), Киреенко (Гасилин, 24), Шалаев, Калинский (Каккоев, 82), Талалай, Житнев (Тлупов, 57).
"Армавир": Руденок, Кутин, Хайруллов, Тен (Пономарев, 73), Мирошниченко, Безлихотнов (Лусикян, 65), Поляков (Рзаев, 73), Гурфов (Клопков, 84), Переверзев (Иванченко, 67), Замалиев, Калмыков.
Предупреждения: Эдиев, 24. Мануйлов, 48. Замалиев, 77.
Судья: Анопа (Благовещенск).
13 июля. Томск. Стадион "Труд".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/
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