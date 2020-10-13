«Томь» Кержакова уступила «Краснодару-2»

«Краснодар-2» в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ дома победил «Томь» (2:0). Основные события встречи произошли в первом тайме. На 31-й минуте Максим Кутовой вывел «быков» вперед, а уже через четыре минуты в собственные ворота срезал мяч Иван Лапшов.

После данного матча «Томь» осталась на 20-м месте в турнирной таблице, а «Краснодар-2» поднялся на 11-е.

Олимп — ФНЛ

15-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Томь» (Томск) — 2:0 (2:0)

Голы: Кутовой, 31 (1:0). Лапшов, 35 — в свои ворота (2:0).

«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Исаенко, Сорокин, Пелих, Литвинов, Мацукатов, Сперцян, Якимов (Байрамян, 84), Кутовой (Марков, 46), Сабуа (Д.И.Иванов, 86), Апеков (Бочко, 71).

«Томь» (Томск): Арапов, А.Г.Иванов (Леонов, 37), Зуев, Денисов, Бугриев, Лапшов, Казанков, Андреев, Баляйкин (Шалаев, 38), Каменщиков, Давыдов (Сакович, 75).

Предупреждения: Каменщиков, 15. Баляйкин, 19. Сабуа, 21, Марков, 86, Байрамян, 90+1.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

13 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар». 160 зрителей.