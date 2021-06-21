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Тимофей Калачев пополнил тренерский штаб «Чайки»

16:06
Тимофей Калачев. Фото ФК «Чайка».
Тимофей Калачев. Фото ФК «Чайка».
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Бывший игрок «Ростова» Тимофей Калачев вошел в тренерский штаб «Чайки».

«С сегодняшнего дня он приступает к работе на сборе команды в Кисловодске. Мы приветствуем Тимофея Калачева в нашем дружном коллективе, желаем успешной работы и побед с «Чайкой», — говорится в сообщении клуба.

Контракт со 40-летним специалистом, который завершил карьеру игрока в 2019 году, рассчитан на один сезон.

Калачев будет работать в «Чайке» под руководством Сергея Ташуева. Также в тренерский штаб команды входят Вячеслав Молчанов, Адель Сасси и Валерий Чижов.

Калачев — обладатель Кубка России 2014 года в составе «Ростова», а также серебряный призер чемпионата России сезона-2015/16, также в составе донской команды.

Дополнительная информация:

https://fc-chayka.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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