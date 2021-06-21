«Оренбург» арендовал двоих футболистов «Урала»

«Урал» отправил двух футболистов в аренду в «Оренбург», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

В сезоне-2021/22 за оренбуржцев будут выступать вратарь Владислав Полетаев и полузащитник Артем Шаболин.

? Артём Шаболин и Владислав Полетаев арендованы «Оренбургом»



? Полузащитник Артём Шаболин и голкипер Владислав Полетаев новый сезон проведут в аренде.



Мы желаем Артёму и Владиславу как можно больше игровой практики в предстоящем сезоне, отсутствия травм и успешных матчей! pic.twitter.com/OjbLZKPUug — ФК Урал (@FCURAL) June 21, 2021

В сезоне-2020/21 21-летний Полетаев играл за омский «Иртыш» на правах аренды из «Урала». Голкипер провел за команду 27 матчей, из них 8 — на ноль.

20-летний Шаболин с февраля 2021 года выступал в аренде за «Енисей». Полузащитник принял участие в 4 матчах красноярцев и не отличился результативными действиями.