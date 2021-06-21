«Оренбург» арендовал двоих футболистов «Урала»
«Урал» отправил двух футболистов в аренду в «Оренбург», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
В сезоне-2021/22 за оренбуржцев будут выступать вратарь Владислав Полетаев и полузащитник Артем Шаболин.
? Артём Шаболин и Владислав Полетаев арендованы «Оренбургом»— ФК Урал (@FCURAL) June 21, 2021
? Полузащитник Артём Шаболин и голкипер Владислав Полетаев новый сезон проведут в аренде.
Мы желаем Артёму и Владиславу как можно больше игровой практики в предстоящем сезоне, отсутствия травм и успешных матчей! pic.twitter.com/OjbLZKPUug
В сезоне-2020/21 21-летний Полетаев играл за омский «Иртыш» на правах аренды из «Урала». Голкипер провел за команду 27 матчей, из них 8 — на ноль.
20-летний Шаболин с февраля 2021 года выступал в аренде за «Енисей». Полузащитник принял участие в 4 матчах красноярцев и не отличился результативными действиями.
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