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«Оренбург» арендовал двоих футболистов «Урала»

09:26
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«Урал» отправил двух футболистов в аренду в «Оренбург», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

В сезоне-2021/22 за оренбуржцев будут выступать вратарь Владислав Полетаев и полузащитник Артем Шаболин.

В сезоне-2020/21 21-летний Полетаев играл за омский «Иртыш» на правах аренды из «Урала». Голкипер провел за команду 27 матчей, из них 8 — на ноль.

20-летний Шаболин с февраля 2021 года выступал в аренде за «Енисей». Полузащитник принял участие в 4 матчах красноярцев и не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора
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