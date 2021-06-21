Голкипер Вадим Аверкиев стал игроком «Чайки»

Футбольный клуб «Чайка» подписал двухлетний контракт с голкипером Вадимом Аверкиевым, сообщает сайт команды.

??Вадим Аверкиев — игрок «Чайки»??



Футбольный клуб «Чайка» подписал двухлетний контракт с голкипером Вадимом Аверкиевым. pic.twitter.com/UDTsn5SOOk — ФК «Чайка» (@chaykafc) June 21, 2021

Завершившийся сезон 24-летний Аверкиев провел в «Черноморце». С новороссийцами он завоевал бронзовые медали ПФЛ и стал одним из лучших голкиперов ПФЛ по «сухим» матчам (17 из 25).