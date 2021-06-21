Голкипер Вадим Аверкиев стал игроком «Чайки»
20:05
Футбольный клуб «Чайка» подписал двухлетний контракт с голкипером Вадимом Аверкиевым, сообщает сайт команды.
Завершившийся сезон 24-летний Аверкиев провел в «Черноморце». С новороссийцами он завоевал бронзовые медали ПФЛ и стал одним из лучших голкиперов ПФЛ по «сухим» матчам (17 из 25).
Дополнительная информация:
https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Vadim-Averkiev-%E2%80%93-igrok-Chajki-3926
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