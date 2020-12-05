Лидер ФНЛ «Нижний Новгород» проиграл «Текстильщику»

«Текстильщик» обыграл «Нижний Новгород» в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Победа позволила клубу из Иваново оторваться от зоны вылета на 4 очка. Нижегородцы, несмотря на поражение, сохранили лидерство в таблице. «Крылья Советов» отстают от них на 3 очка, «Оренбург» — на 4, «Торпедо» — на 5 при игре в запасе.

В другой встрече тура «Алания» победила «Чертаново» (3:1) и сократила отставание от зоны плей-офф до четырех очков.

Еще в одной встрече «Балтика» в гостях одолела «Акрон» (2:0).

Первенство России

Олимп — ФНЛ

26-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград) — 0:2 (0:1)

Голы: Маркович, 43 (0:1). Юрганов, 87 (0:2).

«Акрон»: Нестеренко, Садыков, Елеев (Киряков, 46), Жестоков, Верхунов (Босов, 79), Квеквескири (Иванников, 70), Газданов (Вахтеев, 89), Чудин, Герюгов, Пьянченко (Малаховский, 79), Делькин.

«Балтика»: Бориско, Юрганов, Тишкин, Казаев (Кузьмин, 46), Гелоян (Демьянов, 90+2), Альшин, Шаваев (Джамилов, 63), Дудиев, Макарчук, Кашчелан, Маркович (Аллеф, 80).

Предупреждения: Казаев, 32. Жестоков, 41. Альшин, 41. Шаваев, 45. Кашчелан, 50.

Судья: Шадыханов (Москва).

5 декабря. Жигулевск. Стадион «Кристалл».

«Текстильщик» (Иваново) — «Нижний Новгород» — 1:0 (0:0)

Гол: Бачинский, 72.

«Текстильщик»: Ал.С.Смирнов, Губочкин, Обивалин, Морозов, Фомин, Макушкин, Агеев (Мосейчук, 86), Горюшкин, В.Сысуев, Маричев (Альшанский, 84), Бачинский (Романенко, 90+4).

«Нижний Новгород»: О.В.Смирнов, Гоцук, Каккоев (Комолов, 64), Маляров, Эдиев, Калинский, Ставпец (Султонов, 60), Сапета, Горбунов (Мичуренков, 83), А.И.Попов, Галаджан (Сулейманов, 64).

Предупреждение: Каккоев, 55.

Судья: Волошин (Смоленск).

5 декабря. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Алания» (Владикавказ) — «Чертаново» (Москва) — 3:1 (1:0)

Голы: Хосонов, 31 (1:0). Гурциев, 71 (2:0). Машуков, 72 (3:0). Молчанов, 89 (3:1).

«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Засеев, Багаев, Качмазов, Магомедов (Дзахов, 76), Хосонов (Бутаев, 61), Хабалов (Машуков, 61), Хугаев, Гиоргобиани (Гурциев, 62), Хадарцев (Хубулов, 73).

«Чертаново»: Абаев, Бартасевич, Ляхов, Гудков, Молодняков, Надольский (Молчанов, 63), Левин (Никитенков, 72), Соколов (Рудковский, 46), Герчиков, Молтенинов (Мелехов, 82), Завезен.

Предупреждения: Надольский, 9. Хугаев, 15. Рудковский, 90+3.

Судья: Анопа (Благовещенск).

5 декабря. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».