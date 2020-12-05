Лидер ФНЛ «Нижний Новгород» проиграл «Текстильщику»
«Текстильщик» обыграл «Нижний Новгород» в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Победа позволила клубу из Иваново оторваться от зоны вылета на 4 очка. Нижегородцы, несмотря на поражение, сохранили лидерство в таблице. «Крылья Советов» отстают от них на 3 очка, «Оренбург» — на 4, «Торпедо» — на 5 при игре в запасе.
В другой встрече тура «Алания» победила «Чертаново» (3:1) и сократила отставание от зоны плей-офф до четырех очков.
Еще в одной встрече «Балтика» в гостях одолела «Акрон» (2:0).
Первенство России
Олимп — ФНЛ
26-й тур
«Акрон» (Тольятти) — «Балтика» (Калининград) — 0:2 (0:1)
Голы: Маркович, 43 (0:1). Юрганов, 87 (0:2).
«Акрон»: Нестеренко, Садыков, Елеев (Киряков, 46), Жестоков, Верхунов (Босов, 79), Квеквескири (Иванников, 70), Газданов (Вахтеев, 89), Чудин, Герюгов, Пьянченко (Малаховский, 79), Делькин.
«Балтика»: Бориско, Юрганов, Тишкин, Казаев (Кузьмин, 46), Гелоян (Демьянов, 90+2), Альшин, Шаваев (Джамилов, 63), Дудиев, Макарчук, Кашчелан, Маркович (Аллеф, 80).
Предупреждения: Казаев, 32. Жестоков, 41. Альшин, 41. Шаваев, 45. Кашчелан, 50.
Судья: Шадыханов (Москва).
5 декабря. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
«Текстильщик» (Иваново) — «Нижний Новгород» — 1:0 (0:0)
Гол: Бачинский, 72.
«Текстильщик»: Ал.С.Смирнов, Губочкин, Обивалин, Морозов, Фомин, Макушкин, Агеев (Мосейчук, 86), Горюшкин, В.Сысуев, Маричев (Альшанский, 84), Бачинский (Романенко, 90+4).
«Нижний Новгород»: О.В.Смирнов, Гоцук, Каккоев (Комолов, 64), Маляров, Эдиев, Калинский, Ставпец (Султонов, 60), Сапета, Горбунов (Мичуренков, 83), А.И.Попов, Галаджан (Сулейманов, 64).
Предупреждение: Каккоев, 55.
Судья: Волошин (Смоленск).
5 декабря. Иваново. Стадион «Текстильщик».
«Алания» (Владикавказ) — «Чертаново» (Москва) — 3:1 (1:0)
Голы: Хосонов, 31 (1:0). Гурциев, 71 (2:0). Машуков, 72 (3:0). Молчанов, 89 (3:1).
«Алания»: Солдатенко, Кочиев, Засеев, Багаев, Качмазов, Магомедов (Дзахов, 76), Хосонов (Бутаев, 61), Хабалов (Машуков, 61), Хугаев, Гиоргобиани (Гурциев, 62), Хадарцев (Хубулов, 73).
«Чертаново»: Абаев, Бартасевич, Ляхов, Гудков, Молодняков, Надольский (Молчанов, 63), Левин (Никитенков, 72), Соколов (Рудковский, 46), Герчиков, Молтенинов (Мелехов, 82), Завезен.
Предупреждения: Надольский, 9. Хугаев, 15. Рудковский, 90+3.
Судья: Анопа (Благовещенск).
5 декабря. Владикавказ. Стадион «Республиканский стадион Спартак».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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