Тедеев рассказал, следит ли он за успехами «Ростова»

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев рассказал, следит ли за результатами «Ростова».

— Следите за работой Карпина в «Ростове»? Кажется, что команды выступает выше всех ожиданий.

— Конечно слежу! «Ростов» — родная команда для меня, как и «Алания». «Алания» роднее, но за желто-синими я слежу. Желаю всяческих успехов «Ростову». Я работал с командой в зимний период, готовил ее к чемпионату по сути. Очень рад и счастлив, что сейчас ростовчане играют хорошо. Весь клуб развивается. Я слежу за всеми командами желто-синих. Желаю им всяческих успехов.

«Алания» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка в 15 турах. «Ростов» в РПЛ занимает 4-ю строчку.