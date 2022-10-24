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Сегодня, 11:55

Тедеев рассказал, следит ли он за успехами «Ростова»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Алании» Заур Тедеев рассказал, следит ли за результатами «Ростова».

— Следите за работой Карпина в «Ростове»? Кажется, что команды выступает выше всех ожиданий.
— Конечно слежу! «Ростов» — родная команда для меня, как и «Алания». «Алания» роднее, но за желто-синими я слежу. Желаю всяческих успехов «Ростову». Я работал с командой в зимний период, готовил ее к чемпионату по сути. Очень рад и счастлив, что сейчас ростовчане играют хорошо. Весь клуб развивается. Я слежу за всеми командами желто-синих. Желаю им всяческих успехов.

«Алания» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка в 15 турах. «Ростов» в РПЛ занимает 4-ю строчку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zaur-tedeev-rostov-rodnaya-komanda-ya-slezhu-za-ee-uspehami/
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Ростов
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
9
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
10
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 10:00
СКА-Хаб. – Велес
 6 : 0
23.10 15:00
Акрон – Рубин
 0 : 0
23.10 16:00
Динамо Мх – Кубань
 2 : 1
23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
 0 : 3
23.10 16:00
Шинник – КАМАЗ
 1 : 0
23.10 17:00
Арсенал – Волгарь
 3 : 2
23.10 18:00
Балтика – Волга
 2 : 2
23.10 18:00
Родина – Нефтехимик
 0 : 2
24.10 15:00
Енисей – Уфа
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 4
И К Ж
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 12 1 4
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 12 1 3
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