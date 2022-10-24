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Сегодня, 11:53

Полузащитник «Арсенала» Хабибов заявил, что в Туле созданы отличные условия для развития игроков

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Полузащитник тульского «Арсенала» Ансор Хабибов прокомментировал победу над «Волгарем» в матче 15-го тура первой лиги (3:2). В этой встрече 19-летний Хабибов забил свой первый гол в чемпионате.

«От первого гола в первой лиге суперэмоции. Для меня сейчас это огромное событие. Теперь нужно работать еще больше и двигаться вперед. Важнее всего, что мы смогли одержать победу. После прошлого тура настроение было не очень, сейчас выправили ситуацию. Как из Академии (Хабибов является воспитанником академии тульского «Арсенала» — Прим. «СЭ») попасть в первую команду? Никаких секретов тут нет. Условия в Туле созданы отличные, поэтому нужно просто усердно работать, трудиться и ждать своего шанса, а потом постараться воспользоваться им. Какие впечатления в целом от игры с «Волгарем»? Думаю, для болельщиков получился яркий, запоминающийся матч. Мы здорово, агрессивно начали, забили два гола. Это комфортное преимущество и если бы так закончили первый тайм, наверное, после перерыва было бы попроще. Но повторю, самое главное, что мы проявили характер и набрали три очка», — сказал Хабибов.

«Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Волгарь
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 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
8
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
9
 Шинник 15 6 3 6 17-16 21
10
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
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23.10 10:00
СКА-Хаб. – Велес
 6 : 0
23.10 15:00
Акрон – Рубин
 0 : 0
23.10 16:00
Динамо Мх – Кубань
 2 : 1
23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
 0 : 3
23.10 16:00
Шинник – КАМАЗ
 1 : 0
23.10 17:00
Арсенал – Волгарь
 3 : 2
23.10 18:00
Балтика – Волга
 2 : 2
23.10 18:00
Родина – Нефтехимик
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24.10 15:00
Енисей – Уфа
 - : -
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 4
И К Ж
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 12 1 4
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Младен Кашчелан

Балтика

 12 1 3
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