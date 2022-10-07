Суд оштрафовал экс-игрока «Уфы» на 400 тысяч рублей по делу о даче взятки

Бывший игрок «Уфы» Дмитрий Белозеров оштрафован Ленинским районным судом Уфы за уклонение от военной службы, сообщает ТАСС.

23-летний футболист получил штраф 400 тысяч рублей за то, что в 2019 году через посредника собирался уклониться от военной службы. За это Белозеров предлагал взятку 175 тысяч рублей.

«Суд переквалифицировал действия Белозерова на часть 3 статьи 30, пункт «б» части 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на дачу взятки в крупном размере) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в заявлении суда.

В суде установлено, что посредник не передал деньги сотруднику военного комиссариата. Белозеров признал вину полностью и раскаялся в содеянном.