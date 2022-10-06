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6 октября, 22:10

Отец Гогричиани — об обвинениях в адрес сына: «Я не могу понять, как так можно врать на всю страну?»

Алина Савинова
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Гоча Гогричиани, отец нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани-младшего, отреагировал на ситуацию с обвинениями Кристины Куддус в адрес своего сына.

«Это просто катастрофа. Я даже не знаю, что ею движет. Я не могу понять, как так можно врать на всю страну? Она говорит, что после того, как Гоча якобы сломал ей нос, она полетела в Москву, а через три дня снова вернулась к нему. Где здесь логика? Если только она с самого начала это не задумала, чтобы забрать у Гочи деньги или еще что-то. Во-первых, она намного старше моего сына. У них случился конфликт, когда она приехала к нему на квартиру, а не он к ней. Это все зафиксировано — и как она ему угрожала, и как скандалила из-за верности. Плюс, она культуристка — накаченная девушка. Попробуй ей еще нос сломать! Это не так просто», — цитирует Гогричиани-старшего Sport24.

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-06-otets-gogrichiani-pro-obvineniya-v-adres-yego-syna-ya-ne-mogu-ponyat-kak-tak-mozhno-vrat-na-vsyu-stranu
Футбол
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 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 00:00
СКА-Хаб. – Велес
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Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

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И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 11 1 4
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

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