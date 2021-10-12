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Роберт Евдокимов подпишет контракт с «Кубанью» до конца текущего сезона

Стало известно, кто возглавит «Кубань» после отставки Точилина
12 октября, 13:34
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«Кубань» определилась с новым главным тренером команды, информирует «РБ Спорт». Им станет Роберт Евдокимов.

Во вторник «Кубань» объявила о расторжении контракта с Александром Точилиным по соглашению сторон. К предстоящей игре первенства ФНЛ против «Ротора» готовить команду будет старший тренер Владимир Маминов.

Евдокимов подпишет контракт сроком до конца текущего сезона с возможностью продления. Приступит к своим обязанностям Евдокимов уже после игры с «Ротором». При этом компенсация Точилину выплачена не будет.

После 16 туров первенства ФНЛ «Кубань» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Серия команды без побед длится уже 7 матчей.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/robert-evdokimov-podpishet-kontrakt-s-kuban-yu-do-kontsa-tekushhego-sezona/

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Роман Шишов все материалы автора
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