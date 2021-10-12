Точилин покинул пост главного тренера «Кубани»
Пресс-служба «Кубани» сообщила об уходе Александра Точилина
12 октября, 11:42
Александр Точилин покинул пост главного тренера «Кубани», сообщает пресс-служба. Контракт с 47-летним специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
К матчу 17-го тура ФНЛ с «Ротором» команду будет готовить Владимир Маминов. Имя главного тренера пока не сообщается.
Точилин возглавил «Кубань» 18 августа 2021 года. Под его руководством команда провела 11 матчей. В таблице ФНЛ клуб занимает последнее место.
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