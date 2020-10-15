Спортивный директор «Оренбурга»: «Еременко уже тренируется с командой»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том в команду может перейти полузащитник Сергей Еременко.

— Это правда, — сказал Андреев «СЭ». — Он уже тренируется с командой. (Сергей Федоров)

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 21-летний хавбек близок к переходу в «Оренбург». Сергей Еременко — младший брат полузащитника «Ростова» Романа Еременко и экс-форварда «Сатурна» Алексея Еременко. До этого игрок выступал в финском «Сеинайоки», где отдал 2 результативных передачи в 16 матчах в сезоне-2020.