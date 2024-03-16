Спортивным директором «Торпедо» может стать Литвинов из «Локомотива»

Главным претендентом на пост спортивного директора «Торпедо» является директор скаутского отдела «Локомотива» Сергей Литвинов, сообщает Legalbet.

По сведениям источника, «автозаводцы» готовы платить специалисту 1 миллион рублей в месяц. Президент «Торпедо» Александр Волнушкин знаком с Литвиновым по совместной работе в «Химках».

«Торпедо» после 22 туров занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 28 очков.