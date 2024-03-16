На матч лидера первой лиги назначены судьи... из Подмосковья. В ФНЛ отменен географический принцип
Сегодня на сайте ФНЛ были объявлены судьи и инспекторы матчей 23-го тура первой лиги. Судя по всему и в этом турнире, как и в РПЛ, отменен географический принцип.
Только этим можно объяснить тот факт, что игру с участием лидера, подмосковных «Химок», судят рефери из Московской области — Владимир Сельдяков (Балашиха) и Екатерина Курочкина (Малаховка). Кстати, в предыдущем туре москвич Александр Машлякевич работал на игре «Торпедо» — «Тюмень».
Полный список судей и инспекторов выглядит так:
«Химки» — «Нефтехимик»: Владимир Сельдяков (Балашиха), Сергей Ядров (Калининград), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор Дмитрий Попов (Москва);
«Родина» — «Кубань»: Ярослав Хромей (Воронеж) — Алексей Линкин (Воронеж), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья — Антон Сидорин (Москва), инспектор — Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат — Андрей Губарьков (Москва);
«Акрон» — «Сокол»: Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Степан Щербаков (Омск), резервный Артем Катайкин (Самара), инспектор Юрий Князев (Курск);
«Арсенал» — «Волгарь»: Михаил Черемных (Пермь), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный Юрий Матвеев (Москва), инспектор Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону);
«Черноморец» — «Шинник»: Сергей Куликов (Саранск), Владислав Назаров (Ставрополь), Артем Перов (Москва), резервный Виктор Лацвиев (Шахты), инспектор Алексей Сулимов (Смоленск);
«Ленинградец» — «Енисей»: Игорь Панин (Дмитров), Альмир Хатмуллин (Московская область), Дмитрий Михалев (Москва), резервный Артем Смолин (Вологда), инспектор Андрей Комаров (Волгоград);
«Тюмень» — «Алания»: Егор Егоров (Нижний Новгород), Михаил Кистанов (Энгельс), Евгений Синянский (Ярославль), резервный Александр Маюн (Челябинск), инспектор Роман Лихачев (Екатеринбург);
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: Евгений Галимов (Екатеринбург), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный Андрей Зубов (Ростов-на-Дону), инспектор Лев Антонов (Владимир);
«КАМАЗ» — «Динамо» Мх: Иван Абросимов (Санкт-Петербург), Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Павел Новиков (Санкт-Петербург), резервный Игорь Захаров (Казань), инспектор Василий Правило (Краснодар).
В 19-м туре чемпионата России Вера Опейкина (Сочи) выполняла функции АВАР в ходе матча «Краснодар» — «Рубин» — то есть судила игру с участием команды из Краснодарского края, того же региона, где она проживает. В чемпионате России для нее это произошло впервые. Потом она еще работала как АВАР на кубковой встрече «Химки» — «Краснодар».
Сергей Чебан в 20-м туре получил назначение в качестве судьи на матч «Локомотив» — «Сочи». Раньше встречи столичных команд с немосковскими доверяли обслуживать москвичам, только если они были рефери ФИФА. Сергей не входит в их число. Его ассистентом работал Константин Шаламберидзе — тоже москвич. В 13-м туре Чебан судил встречу «Динамо» — «Урал».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|23
|12
|6
|5
|36-23
|42
|
2
|Акрон
|23
|12
|5
|6
|32-19
|41
|
3
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
4
|Арсенал
|23
|10
|10
|3
|28-15
|40
|
5
|Родина
|23
|10
|7
|6
|35-20
|37
|
6
|Тюмень
|23
|10
|6
|7
|28-21
|36
|
7
|Алания
|23
|9
|9
|5
|25-25
|36
|
8
|Нефтехимик
|23
|9
|6
|8
|23-21
|33
|
9
|Енисей
|23
|9
|3
|11
|37-32
|30
|
10
|КАМАЗ
|23
|7
|8
|8
|21-23
|29
|
11
|СКА-Хаб.
|23
|7
|7
|9
|22-26
|28
|
12
|Торпедо
|23
|7
|7
|9
|19-23
|28
|
13
|Шинник
|23
|7
|6
|10
|27-36
|27
|
14
|Ленинградец
|23
|6
|6
|11
|16-28
|24
|
15
|Сокол
|23
|6
|6
|11
|19-37
|24
|
16
|Черноморец
|23
|5
|9
|9
|21-28
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|23
|4
|9
|10
|18-29
|21
|23.03
|14:00
|
Торпедо – Кубань
|- : -
|23.03
|15:00
|
Ленинградец – Арсенал
|- : -
|23.03
|16:00
|
КАМАЗ – Енисей
|- : -
|23.03
|17:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|- : -
|24.03
|13:30
|
Сокол – Черноморец
|- : -
|24.03
|16:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|24.03
|17:00
|
Алания – Родина
|- : -
|24.03
|17:00
|
Шинник – Акрон
|- : -
|24.03
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|11
|1
|5
|
|
Заур Тарба
Алания
|18
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3