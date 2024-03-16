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Судейство

16 марта, 14:00

На матч лидера первой лиги назначены судьи... из Подмосковья. В ФНЛ отменен географический принцип

Объявлены судьи и инспекторы матчей 23-го тура первой лиги
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодня на сайте ФНЛ были объявлены судьи и инспекторы матчей 23-го тура первой лиги. Судя по всему и в этом турнире, как и в РПЛ, отменен географический принцип.

Только этим можно объяснить тот факт, что игру с участием лидера, подмосковных «Химок», судят рефери из Московской области — Владимир Сельдяков (Балашиха) и Екатерина Курочкина (Малаховка). Кстати, в предыдущем туре москвич Александр Машлякевич работал на игре «Торпедо» — «Тюмень».

Полный список судей и инспекторов выглядит так:

«Химки» — «Нефтехимик»: Владимир Сельдяков (Балашиха), Сергей Ядров (Калининград), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор Дмитрий Попов (Москва);

«Родина» — «Кубань»: Ярослав Хромей (Воронеж) — Алексей Линкин (Воронеж), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья — Антон Сидорин (Москва), инспектор — Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат — Андрей Губарьков (Москва);

«Акрон» — «Сокол»: Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Степан Щербаков (Омск), резервный Артем Катайкин (Самара), инспектор Юрий Князев (Курск);

«Арсенал» — «Волгарь»: Михаил Черемных (Пермь), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный Юрий Матвеев (Москва), инспектор Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону);

«Черноморец» — «Шинник»: Сергей Куликов (Саранск), Владислав Назаров (Ставрополь), Артем Перов (Москва), резервный Виктор Лацвиев (Шахты), инспектор Алексей Сулимов (Смоленск);

«Ленинградец» — «Енисей»: Игорь Панин (Дмитров), Альмир Хатмуллин (Московская область), Дмитрий Михалев (Москва), резервный Артем Смолин (Вологда), инспектор Андрей Комаров (Волгоград);

«Тюмень» — «Алания»: Егор Егоров (Нижний Новгород), Михаил Кистанов (Энгельс), Евгений Синянский (Ярославль), резервный Александр Маюн (Челябинск), инспектор Роман Лихачев (Екатеринбург);

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: Евгений Галимов (Екатеринбург), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный Андрей Зубов (Ростов-на-Дону), инспектор Лев Антонов (Владимир);

«КАМАЗ» — «Динамо» Мх: Иван Абросимов (Санкт-Петербург), Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Павел Новиков (Санкт-Петербург), резервный Игорь Захаров (Казань), инспектор Василий Правило (Краснодар).

В 19-м туре чемпионата России Вера Опейкина (Сочи) выполняла функции АВАР в ходе матча «Краснодар» — «Рубин» — то есть судила игру с участием команды из Краснодарского края, того же региона, где она проживает. В чемпионате России для нее это произошло впервые. Потом она еще работала как АВАР на кубковой встрече «Химки» — «Краснодар».

Сергей Чебан в 20-м туре получил назначение в качестве судьи на матч «Локомотив» — «Сочи». Раньше встречи столичных команд с немосковскими доверяли обслуживать москвичам, только если они были рефери ФИФА. Сергей не входит в их число. Его ассистентом работал Константин Шаламберидзе — тоже москвич. В 13-м туре Чебан судил встречу «Динамо» — «Урал».

Футбол
Первая лига
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 23 12 6 5 36-23 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
4
 Арсенал 23 10 10 3 28-15 40
5
 Родина 23 10 7 6 35-20 37
6
 Тюмень 23 10 6 7 28-21 36
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
9
 Енисей 23 9 3 11 37-32 30
10
 КАМАЗ 23 7 8 8 21-23 29
11
 СКА-Хаб. 23 7 7 9 22-26 28
12
 Торпедо 23 7 7 9 19-23 28
13
 Шинник 23 7 6 10 27-36 27
14
 Ленинградец 23 6 6 11 16-28 24
15
 Сокол 23 6 6 11 19-37 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 23 4 9 10 18-29 21
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23.03 14:00
Торпедо – Кубань
 - : -
23.03 15:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
23.03 16:00
КАМАЗ – Енисей
 - : -
23.03 17:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
24.03 13:30
Сокол – Черноморец
 - : -
24.03 16:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
24.03 17:00
Алания – Родина
 - : -
24.03 17:00
Шинник – Акрон
 - : -
24.03 19:30
Динамо Мх – Химки
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
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Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

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