На матч лидера первой лиги назначены судьи... из Подмосковья. В ФНЛ отменен географический принцип

Сегодня на сайте ФНЛ были объявлены судьи и инспекторы матчей 23-го тура первой лиги. Судя по всему и в этом турнире, как и в РПЛ, отменен географический принцип.

Только этим можно объяснить тот факт, что игру с участием лидера, подмосковных «Химок», судят рефери из Московской области — Владимир Сельдяков (Балашиха) и Екатерина Курочкина (Малаховка). Кстати, в предыдущем туре москвич Александр Машлякевич работал на игре «Торпедо» — «Тюмень».

Полный список судей и инспекторов выглядит так:

«Химки» — «Нефтехимик»: Владимир Сельдяков (Балашиха), Сергей Ядров (Калининград), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный Андрей Прокопов (Ярославль), инспектор Дмитрий Попов (Москва);

«Родина» — «Кубань»: Ярослав Хромей (Воронеж) — Алексей Линкин (Воронеж), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья — Антон Сидорин (Москва), инспектор — Николай Объедков (Санкт-Петербург), делегат — Андрей Губарьков (Москва);

«Акрон» — «Сокол»: Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Степан Щербаков (Омск), резервный Артем Катайкин (Самара), инспектор Юрий Князев (Курск);

«Арсенал» — «Волгарь»: Михаил Черемных (Пермь), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный Юрий Матвеев (Москва), инспектор Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону);

«Черноморец» — «Шинник»: Сергей Куликов (Саранск), Владислав Назаров (Ставрополь), Артем Перов (Москва), резервный Виктор Лацвиев (Шахты), инспектор Алексей Сулимов (Смоленск);

«Ленинградец» — «Енисей»: Игорь Панин (Дмитров), Альмир Хатмуллин (Московская область), Дмитрий Михалев (Москва), резервный Артем Смолин (Вологда), инспектор Андрей Комаров (Волгоград);

«Тюмень» — «Алания»: Егор Егоров (Нижний Новгород), Михаил Кистанов (Энгельс), Евгений Синянский (Ярославль), резервный Александр Маюн (Челябинск), инспектор Роман Лихачев (Екатеринбург);

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: Евгений Галимов (Екатеринбург), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный Андрей Зубов (Ростов-на-Дону), инспектор Лев Антонов (Владимир);

«КАМАЗ» — «Динамо» Мх: Иван Абросимов (Санкт-Петербург), Дмитрий Семенов (Петрозаводск), Павел Новиков (Санкт-Петербург), резервный Игорь Захаров (Казань), инспектор Василий Правило (Краснодар).

В 19-м туре чемпионата России Вера Опейкина (Сочи) выполняла функции АВАР в ходе матча «Краснодар» — «Рубин» — то есть судила игру с участием команды из Краснодарского края, того же региона, где она проживает. В чемпионате России для нее это произошло впервые. Потом она еще работала как АВАР на кубковой встрече «Химки» — «Краснодар».

Сергей Чебан в 20-м туре получил назначение в качестве судьи на матч «Локомотив» — «Сочи». Раньше встречи столичных команд с немосковскими доверяли обслуживать москвичам, только если они были рефери ФИФА. Сергей не входит в их число. Его ассистентом работал Константин Шаламберидзе — тоже москвич. В 13-м туре Чебан судил встречу «Динамо» — «Урал».