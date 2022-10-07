Широков отреагировал на скандал с избиением девушки футболистом «Балтики»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал скандал с нападающим «Балтики» Гочей Гогричиани, которого его девушка Кристина Куддус обвинила в избиении.

— Что вы думаете об отстранении футболиста «Балтики» на время расследования?

— «Балтика» сделала правильно, что на момент выяснения отстранила футболиста.

— Быстров сказал, что возможно она это заслужила.

— Не знаю, как она может заслужить. Может, Быстров знает больше, чем остальные. Поэтому так, наверное, высказался. Сначала надо, чтобы разобрались, а уже потом давать какие-то оценки.

— Что если докажут, что он избивал девушку?

— Правоохранительные органы разберутся и суд. Это вышло в публичную площадь. Будет какая-то проверка, — сказал Широков.