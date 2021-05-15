Спортивный директор «Оренбурга» оценил шансы команды на выход в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил шансы команды на выход в Тинькоф РПЛ.

«Еще все будет решаться! Надеемся на лучшее. И сейчас у нас есть шансы, что команда будет выступать в РПЛ», — сказал Андреев «СЭ»

«Оренбург» гарантировал себе второе место в Олимп-ФНЛ, что позволяет выйти в РПЛ. Однако участие клуба в элите будет определено позднее. Пока «Оренбург» не смог получить лицензию РФС.

Согласно регламенту премьер-лиги, вместимость стадиона должна составлять не менее 10 тысяч. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин 6 мая заявил , что клуб начнет реконструкцию домашней арены «Газовик».

(Владислав Флегонтов)