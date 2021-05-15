Спортивный директор «Оренбурга» оценил шансы команды на выход в РПЛ
15:04
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил шансы команды на выход в Тинькоф РПЛ.
«Еще все будет решаться! Надеемся на лучшее. И сейчас у нас есть шансы, что команда будет выступать в РПЛ», — сказал Андреев «СЭ»
«Оренбург» гарантировал себе второе место в Олимп-ФНЛ, что позволяет выйти в РПЛ. Однако участие клуба в элите будет определено позднее. Пока «Оренбург» не смог получить лицензию РФС.
Согласно регламенту премьер-лиги, вместимость стадиона должна составлять не менее 10 тысяч. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин 6 мая заявил , что клуб начнет реконструкцию домашней арены «Газовик».
(Владислав Флегонтов)
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