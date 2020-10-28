«Спартак-2» в меньшинстве удержал ничью с «Енисеем»

«Спартак-2» сыграл вничью с «Енисеем» в 18-м туре Олимп-ФНЛ — 1:1. С 35-й минуты красно-белые играли в меньшинстве с 35-й минуты после удаления Святослава Кожедуба.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

18-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 1:1 (1:1)

Голы: Дьяков, 16 — с пенальти (1:0). Марков, 19 (1:1).

«Спартак-2»: Поплевченков, Ходорченко, Миронов, Петрунин, Дьяков, Воропаев, Влад.Шитов (Ташаев, 90), Данилин, Денисов, Муминов, Кожедуб.

«Енисей»: Ребров, Марков, Цховребов, Сухомлинов, Рукас, Лескано (Дворников, 67), Песиков (Абрамов, 60), Глушков, Зотов (Ганус, 90), Ланин (Самойлов, 80), Саная (Раздорских, 45+1).

Предупреждения: Данилин, 4. Зотов, 21. Миронов, 30. Кожедуб, 34. Раздорских, 74. Сухомлинов, 90+1.

Удаление: Кожедуб, 35.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

28 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».