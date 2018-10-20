"Спартак-2" уступил "Чертаново"

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"Спартак-2" проиграл "Чертаново" в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ (0:2). Голами в составе гостей отметились хавбек Максим Глушенков и нападающий Дмитрий Цыпченко.

Олимп - ФНЛ

17-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Чертаново" (Москва) - 0:2 (0:0)

Голы: Глушенков, 65 (0:1). Цыпченко, 87 (0:2).

"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Воропаев, Лихачев, Миронов, Гапонов, Полубояринов, Бакаев, Пантелеев, Тюнин (Рудковский, 64), Мелкадзе, Руденко.

"Чертаново" (Москва): Радионов, Солдатенков, Бартасевич, Паршиков, Глушенков (Тюменцев, 85), Ежов (Колесниченко, 90), Умяров, Горшков, Витюгов (Цыпченко, 83), Зиньковский, Сарвели (Пруцев, 90+2).

Предупреждения: Бакаев, 43. Мелкадзе, 75. Пантелеев, 86. Горшков, 90.

Судья: Васильев (Ижевск).

20 октября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

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