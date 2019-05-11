"Спартак-2" проиграл "Лучу" во Владивостоке

В матче 36-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ "Луч" обыграл на своем поле "Спартак-2" со счетом 2:0.

Олимп – ФНЛ

36-й тур

"Луч" (Владивосток) – "Спартак-2" (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: Гордиенко, 53 (1:0). Визнович, 74 (2:0).

"Луч": Котляров, Марущак, Степанец, Насадюк, Дзахов (Часовских, 81), Пономаренко, Кротов, Павленко, Визнович (Царикаев, 76), Гордиенко (Калугин, 86), Хлебородов (А.А. Васильев, 90).

"Спартак-2": Шитов, Сазонов, Маслов, Петрунин, Воропаев, Бакалюк, Бакаев (Маркитесов, 66), Рудковский (Актисов, 88), Фольмер (Вл. Васильев, 78), Руденко, Нимели (Володкин, 88).

Предупреждения: Дзахов, 11. Нимели, 35. Кротов, 42. Руденко, 43. Визнович, 62. Пономаренко, 72. Воропаев, 78. Маслов, 86. Царикаев, 89. Бакалюк, 90+1.

Судья: Васильев (Ижевск).

11 мая. Владивосток. Стадион "Динамо".