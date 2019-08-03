"Спартак-2" переиграл "Луч", "Балтика" уступила "СКА-Хабаровску"

В матче 5-го тура Олимп-ФНЛ "Спартак-2" на выезде переиграл "Луч" со счетом 4:2.
В еще одной встрече "СКА-Хабаровск" на своем поле победил "Балтику" (2:0).
Олимп – ФНЛ
6-й тур
"Луч" (Владивосток) – "Спартак-2" (Москва) – 2:4 (1:1)
Голы: Кутьин, 33 – с пенальти (1:0). Маслов, 40 (1:1). Маркитесов, 52 (1:2). Нимели, 55 (1:3). Алиев, 85 (2:3). А.А.Руденко, 86 (2:4).
"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Магадиев, Аравин (Абазов, 57), Степанец (Насадюк, 74), Стеклов, Кротов (Симанов, 46), Макаренко (Вл.Руденко, 69), Носов, Кутьин, Гордиенко (Алиев, 46).
"Спартак-2" (Москва): Акмурзин, Сазонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Васильев (Самбу, 67), Бакалюк, Нимели (Тиуб, 88), А.А.Руденко.
Предупреждения: Петрунин, 2. А.А.Руденко, 24. Маслов, 56. Степанец, 73.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
3 августа. Владивосток. Стадион "Динамо".
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Балтика" (Калининград) - 2:0 (1:0)
Голы: Кузьмичев, 6 (1:0). Камилов, 90+2 (2:0).
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Обухов, Суслов, Шляков, Зайцев, Камилов, Квеквескири, Никифоров, Кацаев (Патрик Круз, 83), Малеев (Труфанов, 69), Горулев (Гаджимурадов, 36), Кузьмичев (Брагин, 63).
"Балтика" (Калининград): Помазан, Наилсон, Тишкин, Плопа, Маклаков, Кузьмин, Альшин (Захаров, 90), Чочиев (Кисиль, 87), Шаваев (Глушков, 40), Причиненко (Макарчук, 46), Маркин.
Предупреждения: Малеев, 45+1. Тишкин, 45+1. Гаджимурадов, 60. Альшин, 79.
Удаление: Маклаков, 69.
Судья: Чебан (Москва).
3 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/