"Спартак-2" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью в матче 2-го тура Олимп-ФНЛ - 2:2 .

В составе московского клуба голы забили Максим Данилин и Александр Руденко. За гостей отличились Ираклий Квеквескири и Владислав Брагин.

"Спартак-2" набрал четыре очка после двух туров, "СКА-Хабаровск" - одно.

Олимп - ФНЛ

2-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 2:2 (2:1)

Голы: Данилин, 12 (1:0). Квеквескири, 13 (1:1). Руденко, 31 (2:1). Брагин, 62 (2:2).

"Спартак-2" (Москва): Акмурзин, Маслов, Миронов, Гапонов, Воропаев, Бакаев, Бакалюк, Данилин, Умяров, Нимели (Тиуб, 78), Руденко (Фольмер, 46).

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск): Соромытько, Шляков, Труфанов, Зайцев, Квеквескири, Камилов, Никифоров, Кацаев, Малеев (Максименко, 90+1), Горулев (Эльмурзаев, 54), Кузьмичев (Брагин, 55).

Предупреждения: Шляков, 11. Квеквескири, 33. Труфанов, 50. Кузьмичев, 51. Бакаев, 53. Камилов, 59. Брагин, 63. Соромытько, 90+1.

Удаления: Шляков, 15. Брагин, 66.

Судья: Кошко (Белореченск).

13 июля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)"

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