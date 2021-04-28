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Судейство

«Спартак-2» — «Факел»: вслед за странным пенальти арбитр придумал удаление спартаковца

19:10
«Спартак-2» — «Факел»: вслед за странным пенальти арбитр придумал удаление спартаковца.
«Спартак-2» — «Факел»: вслед за странным пенальти арбитр придумал удаление спартаковца.
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На 62-й минуте матча Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Факел» (3:5) арбитр Владимир Сельдяков за фол в центре поля показал желтую карточку полузащитнику хозяев Даниилу Денисову. Для спартаковца это было второе предупреждение — он покинул поле.

По видеозаписи трудно понять, почему судья решил применить такую серьезную санкцию. Действия Денисова выглядят как обычный фол.

Четырьмя минутами ранее Сельдяков ошибочно назначил пенальти в ворота красно-белых. Арбитр решил, что спартаковец Фаниль Сунгатулин сфолил в единоборстве с соперником, указал на 11-метровую отметку и вынес ему предупреждение. Хотя игру следовало продолжить: Сунгатулин сыграл в мяч, а затем произошло обычное игровое столкновение.

(Александр Бобров)

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