Главный тренер «Спартака-2» высказался о странном пенальти в матче с «Факелом»
Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о пенальти, который назначил арбитр Владимир Сельдяков в ворота красно-белых в матче Олимп-ФНЛ с «Факелом» (3:5).
«На мой взгляд, пенальти был поставлен в ситуации, когда должен быть назначен штрафной в нашу пользу. Наш игрок первый на мяче, он делает передачу, в него врезается соперник — и ставится пенальти. Это сложно понять — и сложно потом объяснить футболистам, как нужно играть в такой ситуации. В атаке сыграли неплохо — три забили, еще были моменты. В обороне — естественно, были ошибки. И пока их многовато», — цитирует Бушманова официальный сайт клуба.
В воскресенье, 2 мая, «Спартак-2» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Начало встречи — в 16.00 мск.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-04-28-spartak-2_porazheniye_ot_fakela/
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