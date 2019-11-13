«Спартак-2» дома уступил «Армавиру»

«Армавир» обыграл «Спартак-2» (3:1) в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ.

У хозяев единственный мяч забил Александр Руденко. У гостей голами отметились Азамат Гурфов, Никита Безлихотнов и Радик Хайруллов. У красно-белых на 39-й минуте был удален Павел Маслов.

«Армавир» набрал 24 очка и на данный момент занимает 14-е место. У «Спартака-2» столько же очков и 13-я позиция.

Олимп-ФНЛ

23-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Армавир» — 1:3 (0:2)

Голы: Гурфов, 17 (0:1). Безлихотнов, 40 — с пенальти (0:2). Хайруллов, 50 (0:3). Руденко, 61 — с пенальти (1:3).

«Спартак-2»: Шитов, Актисов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Бакаев, Володкин (Кутателадзе, 77), Маркитесов (Сазонов, 84), Игнатов (Вл.Васильев, 46), Нимели (Самбу, 87), Руденко.

«Армавир»: Матюша, Тен, Концедалов, Тучевич, Хайруллов, Безлихотнов (Лусикян, 80), Гурфов, Клопков, Рзаев (Переверзев, 65), Думбья (Иванченко, 90), Абдул Гафар (Поляков, 68).

Предупреждения: Актисов, 2. Маслов, 20. Рзаев, 54. Клопков, 77. Воропаев, 90+3.

Удаление: Маслов, 39.

Судья: Панин (Дмитров).

13 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».