Гол Базелюка принес «Акрону» победу над «Спартаком-2»
«Спартак-2» уступил «Акрону» на своем поле в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ — 0:1.
Единственный гол в матче забил форвард тольяттинцев Константин Базелюк.
«Акрон» вышел на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, на счету команды 22 очка в 16 матчах. «Спартак-2» идет на 7-й строчке с 25 очками в 16 играх.
ФНЛ
16-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 0:1 (0:1)
Гол: Базелюк, 27.
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Воропаев, Агапов, Толстопятов (Генчу, 46), Денисов, Сунгатулин, Шильцов, Маркитесов, Мельников (Муталиев, 77), Оганесян, Голятов (Кутателадзе, 63).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Сагуткин (Зуев, 76), Рогач, Килин, Босов, Экра, Палиенко (Библик, 86), Песегов, Газданов (Бабаев, 46), Азаров (Делькин, 46), Базелюк (Гираев, 70).
Предупреждения: Сагуткин, 18. Агапов, 20. Экра, 55. Делькин, 64.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
9 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
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