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Гол Базелюка принес «Акрону» победу над «Спартаком-2»

Гол Базелюка принес «Акрону» победу над «Спартаком-2» в ФНЛ
17:10
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«Спартак-2» уступил «Акрону» на своем поле в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ — 0:1.

Единственный гол в матче забил форвард тольяттинцев Константин Базелюк.

«Акрон» вышел на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, на счету команды 22 очка в 16 матчах. «Спартак-2» идет на 7-й строчке с 25 очками в 16 играх.

ФНЛ

16-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 0:1 (0:1)

Гол: Базелюк, 27.

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Воропаев, Агапов, Толстопятов (Генчу, 46), Денисов, Сунгатулин, Шильцов, Маркитесов, Мельников (Муталиев, 77), Оганесян, Голятов (Кутателадзе, 63).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Сагуткин (Зуев, 76), Рогач, Килин, Босов, Экра, Палиенко (Библик, 86), Песегов, Газданов (Бабаев, 46), Азаров (Делькин, 46), Базелюк (Гираев, 70).

Предупреждения: Сагуткин, 18. Агапов, 20. Экра, 55. Делькин, 64.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

9 октября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Иван Торопцев все материалы автора
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