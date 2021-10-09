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Липецкий «Металлург» обыграл «Волгарь», «Текстильщик» и «Томь» сыграли вничью

18:02
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Липецкий «Металлург» обыграл «Волгарь» в матче 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В другом матче «Текстильщик» и «Томь» сыграли вничью (1:1).

ФНЛ

16-й тур

«Волгарь» (Астрахань) — «Металлург Лп» (Липецк) — 0:2 (0:2)

Голы: Кутьин, 34 (0:1). Арустамян, 40 (0:2).

«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Печенкин (Горовых, 46), Малания (Бутенко, 69), Ведерников (Карпов, 46), Козлов, Ращеня, Павлишин (Капленко, 46. Стефанович, 76), Симонян, Демьянов, Погосов, Юсупов.

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Редькович, Иваньков, Баульчев, Киселев, Войдель, Завезен (Черный, 90+1), Яковлев (Иванников, 73), Шаповалов (Ахвледиани, 73), Арустамян (Визнович, 87), Кутьин (Поярков, 87).

Предупреждения: Печенкин, 38. Капленко, 66. Горовых, 67. Карпов, 83.

Судья: Куликов (Саранск).

9 октября. Астрахань. Стадион «Центральный».

«Текстильщик» (Иваново) — «Томь» (Томск) — 1:1 (0:0)

Голы: Ставпец, 47 — с пенальти (0:1). Мосейчук, 68 (1:1).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Макушкин (Косицин, 46), Обивалин, Горюшкин, Пруцев, Машуков (Мосейчук, 57), Стеклов, Шведюк (Аванесян, 57), Гогричиани (Сергеев, 84), Н`Диайe.

«Томь» (Томск): Садовский, Зуйков, Абрамов (Савиных, 82), Климов, Почивалин, Кубышкин, Апшацев, Ставпец (Леонов, 89), Гордюшенко (Дмитриев, 69), Кирсанов (Радостев, 82), Корж.

Предупреждения: Макушкин, 11. Ставпец, 22. Абрамов, 61. Кубышкин, 90+1.

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

9 октября. Иваново. Стадион «Текстильщик».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Екатерина Савостина все материалы автора
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