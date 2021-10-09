Липецкий «Металлург» обыграл «Волгарь», «Текстильщик» и «Томь» сыграли вничью
Липецкий «Металлург» обыграл «Волгарь» в матче 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
В другом матче «Текстильщик» и «Томь» сыграли вничью (1:1).
ФНЛ
16-й тур
«Волгарь» (Астрахань) — «Металлург Лп» (Липецк) — 0:2 (0:2)
Голы: Кутьин, 34 (0:1). Арустамян, 40 (0:2).
«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Печенкин (Горовых, 46), Малания (Бутенко, 69), Ведерников (Карпов, 46), Козлов, Ращеня, Павлишин (Капленко, 46. Стефанович, 76), Симонян, Демьянов, Погосов, Юсупов.
«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Редькович, Иваньков, Баульчев, Киселев, Войдель, Завезен (Черный, 90+1), Яковлев (Иванников, 73), Шаповалов (Ахвледиани, 73), Арустамян (Визнович, 87), Кутьин (Поярков, 87).
Предупреждения: Печенкин, 38. Капленко, 66. Горовых, 67. Карпов, 83.
Судья: Куликов (Саранск).
9 октября. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Текстильщик» (Иваново) — «Томь» (Томск) — 1:1 (0:0)
Голы: Ставпец, 47 — с пенальти (0:1). Мосейчук, 68 (1:1).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Макушкин (Косицин, 46), Обивалин, Горюшкин, Пруцев, Машуков (Мосейчук, 57), Стеклов, Шведюк (Аванесян, 57), Гогричиани (Сергеев, 84), Н`Диайe.
«Томь» (Томск): Садовский, Зуйков, Абрамов (Савиных, 82), Климов, Почивалин, Кубышкин, Апшацев, Ставпец (Леонов, 89), Гордюшенко (Дмитриев, 69), Кирсанов (Радостев, 82), Корж.
Предупреждения: Макушкин, 11. Ставпец, 22. Абрамов, 61. Кубышкин, 90+1.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
9 октября. Иваново. Стадион «Текстильщик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю