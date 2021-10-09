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«Велес» победил «Краснодар-2», «Олимп-Долгопрудный» обыграл «Факел»

16:19
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«Велес» победил «Краснодар-2» в матче 16-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В другом матче чемпионата «Олимп-Долгопрудный» обыграл «Факел» (2:0).

ФНЛ

16-й тур

«Велес» (Москва) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 3:1 (1:0)

Голы: Стаменкович, 36 (1:0). Исаенко, 49 (1:1). Бацуев, 63 (2:1). Вульфов, 83 (3:1).

«Велес» (Москва): Косаревский, Стаменкович, Кахидзе, Коротков, Кертанов (Вульфов, 57), Абдуллахи, Галоян (Анисимов, 88), Кабахидзе (Бацуев, 57), Осипов, Смит (Митришев, 86), Ежков (Лопатин, 57).

«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Исаенко, Бородин, Литвинов, Якимов, Рейхмен, Волков, Апеков, Сабуа (Пивоваров, 46), Олусегун, Воротников (Попов, 75).

Предупреждение: Кабахидзе, 21.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

9 октября. Домодедово. Стадион «Авангард». 350 зрителей.

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Факел» (Воронеж) — 2:0 (0:0)

Голы: Янов, 68 (1:0). Ада, 74 (2:0).

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков, Большаков, Кутин, Лоуренс, Косянчук, Ада (Алексеев, 90+2), Бахтияров (Погорелов, 58), Коротаев (Янов, 58), Тарасенко (Балахонцев, 22), Булия.

«Факел» (Воронеж): Свинов, Суслов, Дашаев, Черов, Мастерной (Шепилов, 83), Шаваев, Мендель (Дмитриев, 88), Акбашев, Никитин (Кулишев, 69), Максимов (Разборов, 83), Аппаев (Пейчинович, 87).

Предупреждения: Большаков, 17. Шаваев, 38. Акбашев, 49. Косянчук, 80.

Удаление: Шаваев, 44.

Судья: Буланов (Саранск).

9 октября. Химки. Стадион «Родина».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Екатерина Савостина все материалы автора
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