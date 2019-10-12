Солтмурад Бакаев: «Мы с Зелимханом хотим быть круче братьев Миранчуков»

Полузащитник «Спартака-2» Солтмурад Бакаев после поражения в матче 17-го тура ФНЛ с «Торпедо» (2:3) отметил, что он и его брат, игрок главной команды красно-белых Зелимхан Бакаев, желают быть сильнее не только братьев Алексея и Антона Миранчуков, но и многих других футболистов.

— Когда в следующий раз выйду на поле вместе с Зелимханом? Я надеюсь, по воле Всевышнего, с «Рубином» в следующей игре будем вместе, — цитирует «РИА Новости» Бакаева. — Зависит от моей работы на тренировках в основной команде. С «Крыльями» я вышел на последние 5 минут, они получились самыми запоминающимися. На последней минуте забили.

Будем ли круче Миранчуков? Сделаю все, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и многих футболистов.

Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков за то, что пришли на такой матч, за такую атмосферу, которая была на стадионе. Поблагодарить футбольный клуб наш, «Спартак», за то, что позволили сыграть нам на потрясающем стадионе.