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«СКА-Хабаровск» в первом матче под руководством Юрана обыграл «Чертаново»

10:05
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«СКА-Хабаровск» в матче 17-го тура ФНЛ обыграл «Чертаново» со счетом 2:0.

Отличились Дмитрий Барков и Рамазан Гаджимурадов. Эта встреча стала первой для Сергея Юрана в качестве главного тренера хабаровчан.

После этого матча «СКА-Хабаровск» с 21 очком занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Чертаново» с 14 очками — на 18-й строчке.

Олимп — ФНЛ

17-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Чертаново» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Барков, 6 (1:0). Гаджимурадов, 52 (2:0).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Грачев, Суслов, Большаков, Батютин (Кенесов, 77), Безлихотнов, Гаджимурадов (Иванков, 77), Малеев (Оанча, 69), Квеквескири (Горулев, 89), Никифоров, Барков (Максименко, 90+2).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Ляхов, Бартасевич, Гудков, Молодняков (Никитенков, 15), Надольский, Герчиков, Левин (Алексеев, 80), Першин, Тюменцев (Сулейманов, 27), Завезен (Савельев, 72).

Предупреждения: Квеквескири, 16. Никитенков, 21. Батютин, 42. Барков, 45. Першин, 48. Малеев, 61. Гудков, 67. Большаков, 82.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

24 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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