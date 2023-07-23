«СКА-Хабаровск» обыграл «Тюмень» во 2-м туре первой лиги

«СКА-Хабаровск» дома победил «Тюмень» во втором туре первой лиги — 2:0.

Голами отличились Олег Кожемякин и Саид Алиев.

Хабаровский клуб одержал две победы на старте сезона и набрал 6 очков. «СКА-Хабаровск» лидирует в турнирной таблице. «Тюмень» с 3 очками занимает 7-е место.