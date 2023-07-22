Первая лига: расписание и трансляции матчей 2 тура ФНЛ

Матчи 2-го тура Первой лиги пройдут 23 и 24 июля. «СЭ» публикует расписание игр и прямых трансляций игр 2-го тура ФНЛ 2023 / 2024.

Встречи между «СКА-Хабаровском и «Тюменью», а также «Химки» — «Торпедо» можно будет посмотреть в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Премьер». За остальными матчами можно будет следить в прямом эфире на сайте «Матч ТВ», а также с помощью сервиса VKВидео и в приложении Кинопоиска.

23 июля, воскресенье

10:30. «СКА-Хабаровск» — «Тюмень»

Трансляции: Матч ТВ, Матч Премьер

12:00. «Енисей» — «Ленинградец»

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

17:00. «КАМАЗ» — «Кубань»

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

18:00. «Сокол» — «Шинник»

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

18:00. «Волгарь» — «Акрон»

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

19:00. «Арсенал» — «Динамо»

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

19:00. «Черноморец» — «Родина»

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

24 июля, понедельник

18:00. «Алания» — «Нефтехимик»

Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

19:30. «Химки» — «Торпедо»

Трансляции: Матч ТВ, Матч Премьер

ФНЛ: календарь матчей и все команды первой лиги 2023 / 2024