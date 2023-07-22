Первая лига: расписание и трансляции матчей 2 тура ФНЛ
Матчи 2-го тура Первой лиги пройдут 23 и 24 июля. «СЭ» публикует расписание игр и прямых трансляций игр 2-го тура ФНЛ 2023 / 2024.
Встречи между «СКА-Хабаровском и «Тюменью», а также «Химки» — «Торпедо» можно будет посмотреть в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Премьер». За остальными матчами можно будет следить в прямом эфире на сайте «Матч ТВ», а также с помощью сервиса VKВидео и в приложении Кинопоиска.
23 июля, воскресенье
10:30. «СКА-Хабаровск» — «Тюмень»
Трансляции: Матч ТВ, Матч Премьер
12:00. «Енисей» — «Ленинградец»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
17:00. «КАМАЗ» — «Кубань»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
18:00. «Сокол» — «Шинник»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
18:00. «Волгарь» — «Акрон»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
19:00. «Арсенал» — «Динамо»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
19:00. «Черноморец» — «Родина»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
24 июля, понедельник
18:00. «Алания» — «Нефтехимик»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
19:30. «Химки» — «Торпедо»
Трансляции: Матч ТВ, Матч Премьер
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Тюмень
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|СКА-Хаб.
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Ленинградец
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Волгарь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Кубань
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сокол
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|- : -
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|- : -
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|- : -
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|- : -
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|- : -
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|- : -
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Егор Иванов
Енисей
|1
|
|
Амур Калмыков
Родина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Неманья Анджелкович
Акрон
|1
|0
|1
|
|
Руслан Аюкин
КАМАЗ
|1
|0
|1