«Енисей» дома проиграл «Ленинградцу» в первой лиге
«Енисей» дома уступил «Ленинградцу» во 2-м туре первой лиги — 0:1.
Гол на 73-й минуте забил Эдуард Суханов.
«Ленинградец» с 4 очками поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. «Енисей» набрал 3 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|СКА-Хаб.
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
2
|Ленинградец
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
3
|Родина
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
4
|Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Тюмень
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Волгарь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Кубань
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сокол
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|2 : 0
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|0 : 1
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|- : -
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|- : -
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|- : -
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|- : -
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|2
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Амур Калмыков
Родина
|1
|
|
Данил Кленкин
Волгарь
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виталий Стежко
Енисей
|2
|0
|2
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Неманья Анджелкович
Акрон
|1
|0
|1
Новости