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Сегодня, 15:54

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Соколом» в домашнем матче

Алина Савинова
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«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Сокол» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

За хозяев голами в этой встрече отметились Магомед Мусалов, Кирилл Никитин и Илья Петров, который реализовал пенальти. Единственный гол гостей на счету Артема Максименко.

«СКА-Хабаровск» набрал 31 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ-1. У «Сокола» 24 балла и 15-я позиция.

В следующем матче в рамках первой лиги хабаровская команда встретится с «Нефтехимиком», а клуб из Саратова сыграет против «Родины».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 25-й тур
30 мар, 14:00. Кировец (Санкт-Петербург)
СКА-Хабаровск
3:1
Сокол
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
2
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
4
 Арсенал 23 10 10 3 28-15 40
5
 Родина 23 10 7 6 35-20 37
6
 Тюмень 23 10 6 7 28-21 36
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
9
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 КАМАЗ 23 7 8 8 21-23 29
12
 Торпедо 23 7 7 9 19-23 28
13
 Шинник 23 7 6 10 27-36 27
14
 Ленинградец 23 6 6 11 16-28 24
15
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 23 4 9 10 18-29 21
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34 тур
30.03 08:00
Енисей – Химки
 4 : 1
30.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 3 : 1
30.03 16:00
Торпедо – КАМАЗ
 - : -
30.03 16:00
Шинник – Ленинградец
 - : -
30.03 16:00
Арсенал – Тюмень
 - : -
30.03 19:30
Родина – Волгарь
 - : -
31.03 17:00
Алания – Черноморец
 - : -
31.03 17:30
Нефтехимик – Акрон
 - : -
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
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