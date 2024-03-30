«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Соколом» в домашнем матче
«СКА-Хабаровск» дома обыграл «Сокол» в матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.
За хозяев голами в этой встрече отметились Магомед Мусалов, Кирилл Никитин и Илья Петров, который реализовал пенальти. Единственный гол гостей на счету Артема Максименко.
«СКА-Хабаровск» набрал 31 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ-1. У «Сокола» 24 балла и 15-я позиция.
В следующем матче в рамках первой лиги хабаровская команда встретится с «Нефтехимиком», а клуб из Саратова сыграет против «Родины».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
2
|Акрон
|23
|12
|5
|6
|32-19
|41
|
3
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
4
|Арсенал
|23
|10
|10
|3
|28-15
|40
|
5
|Родина
|23
|10
|7
|6
|35-20
|37
|
6
|Тюмень
|23
|10
|6
|7
|28-21
|36
|
7
|Алания
|23
|9
|9
|5
|25-25
|36
|
8
|Енисей
|24
|10
|3
|11
|41-33
|33
|
9
|Нефтехимик
|23
|9
|6
|8
|23-21
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|24
|8
|7
|9
|25-27
|31
|
11
|КАМАЗ
|23
|7
|8
|8
|21-23
|29
|
12
|Торпедо
|23
|7
|7
|9
|19-23
|28
|
13
|Шинник
|23
|7
|6
|10
|27-36
|27
|
14
|Ленинградец
|23
|6
|6
|11
|16-28
|24
|
15
|Сокол
|24
|6
|6
|12
|20-40
|24
|
16
|Черноморец
|23
|5
|9
|9
|21-28
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|23
|4
|9
|10
|18-29
|21
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|08:00
|
Енисей – Химки
|4 : 1
|30.03
|14:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|3 : 1
|30.03
|16:00
|
Торпедо – КАМАЗ
|- : -
|30.03
|16:00
|
Шинник – Ленинградец
|- : -
|30.03
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|- : -
|30.03
|19:30
|
Родина – Волгарь
|- : -
|31.03
|17:00
|
Алания – Черноморец
|- : -
|31.03
|17:30
|
Нефтехимик – Акрон
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|11
|1
|5
|
|
Заур Тарба
Алания
|18
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3
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